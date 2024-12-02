東證期 納入夜盤交易

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
日本東證指數。歐新社
日本東證指數。歐新社

東證期貨是臺灣期貨交易所上市的第一檔國外股價指數期貨，當時國內期貨市場尚未推動夜盤交易制度。近來日本股市交易熱絡，吸引投資人興趣，期交所順應市場需求，推動東證期貨納入夜盤交易，預計9日起上路。

期交所掛牌的東證期貨，以新台幣計價，國人可透過既有下單管道參與日本股市投資，無需面對匯兌風險。

此外，東證期貨採小型契約規模設計，交易門檻較低，契約價值為東證期貨指數乘上200元，以11月25日收盤價2,710點計算，契約價值為54.2萬元，目前交易一口東證期貨原始保證金為3.6萬元，約為契約規模的6.7%。

東證期貨日盤交易時間為台灣時間上午8時開始，與日本股市同步，並交易至下午4時15分，可涵蓋日本東京證券交易所交易時間及日本TOPIX指數期貨主要交易時間，縱使東京證券交易所今年11月5日證券市場交易時間延後30分鐘收盤（台灣時間下午2時30分收盤），東證期貨日盤下午4時15分收盤仍可涵蓋日本證券市場延後的收盤時間。

東證期貨新增的夜盤交易時段，比照現行日盤下午4時15分收盤商品，規劃夜盤交易時間為第二盤開盤時間，自下午5時25分開始交易至次日上午5時。最後交易日比照日本市場的東證期貨，到期契約交易至最後交易日日盤收盤為止。

觀察日本市場的東證期貨及小型東證期貨夜盤占比不低，具夜盤交易需求。將東證期貨納入夜盤交易，可提供交易人因應日本市場夜盤變動或國際事件及時調整部位，提供交易人更多交易機會。且東證期貨為期交所國外股價指數期貨中唯一無夜盤交易者，將其納入夜盤交易，有助完善產品線。

東證期貨納入夜盤交易沿用現行夜盤交易制度，值得注意的是，東證期貨同日本大阪交易所TOPIX指數期貨，採正負8%、正負12%、正負16%三階段漲跌幅度限制。

運作方式為當最近月契約成交價觸及漲跌幅限制，觸發後10分鐘期間均持續交易，不會暫停交易，10分鐘後各月份契約漲跌幅放寬至下一階段。倘契約於前一個夜盤已放寬漲跌幅度，例如正負12%或正負16%，則接續的日盤各月份契約漲跌幅度將延續前一個夜盤的漲跌幅（正負12%或正負16%）。

日本 東證期貨

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