長榮、陽明 押逾三個月

國際海運價格進入11月以來，受惠「川普2.0」搶運潮等有利因素帶動，反彈後處於高檔震盪，市場看好長榮（2603）、陽明（2609）等海運股本季獲利前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件認購權證，參與個股走勢。

市場法人指出，在美東碼頭勞資協商破局，再傳罷工陰霾，加上川普再次勝選，明年1月將入主白宮，在競選期間提出的關稅等政策，引發市場搶運潮，預期運價較高機率將處於區間震盪走勢，待春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機；此外，時序進入歐洲線合約談判期間，航商穩價意願積極，歐洲線淡季運價走勢仍相對有撐。

長榮、陽明相關權證

美東勞資因對自動化設備難有共識，導致明年1月中旬罷工機會再度提高，若罷工持續延長，則春節過後可能引發塞港預期，考量第4季運價提前落底、市場淡季不淡，看好海運股近期營運表現。

長榮第3季稅後純益619.1億元，季增110.1%，每股純益（EPS）28.74元，優於市場預估，累計前三季稅後純益1,087.5億元，EPS達50.48元；雖第4季為需求淡季，但航商積極控制運力下，遠洋線運價水準高於往年淡季水準，預估第4季稅後純益278.6億元，EPS約12.9元，而全年EPS為63.4元。

陽明第3季稅後純益283.6億元，季增104.2%，EPS為8.12元，優於市場預估的7.6元，累計前三季稅後純益516.3億元，EPS為14.79元，在目前遠洋線運價水準優於往年下，市場預估第4季稅後純益130.2億元，EPS為3.7元，全年稅後純益646.5億元，EPS為18.5元。權證發行商表示，看好長榮、陽明後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品入手。