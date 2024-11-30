光寶科、台達電 四檔夯

電源大廠光寶科（2301）及 台達電（2308）皆有切入散熱領域，受惠車用及AI未來發展，權證發行商表示，逢盤勢震盪可挑長天期相關權證操作。

光寶科受惠於AI資料中 心與AI PC需求強勁帶動電源規格提升、高階光耦合器需求回升與電動車銷售長線將持續成長，2025年營收將重回正成長軌道且毛利率將持續提升，並持續透過併購與策略投資等方式，逐漸從單一零組件供應商且消費性占比高廠商，轉向零組件解決方案供應商。

近期光寶科在高端伺服器電源模組 、DC、DC Converter 、 液冷解決方案皆有所斬獲。此外，產品價值的提升，也有利於光寶科的獲利能力；預估明年整體AI伺服器相關零組件營收將占總營收10%。持續擴張既有生意的版圖，有助於集團在營收及毛利率成長且毛利率站穩20%，有利評價提升。

光寶科與台灣供應鏈合作提供扇熱解決方案，CDU已獲得NVIDIA認證，預估2025年營收占比低個位數。台達電布局車用較完整，三電系統中除電池外皆有，如車載充電器、車載發電機、高壓直流電轉換器、無線充電器、驅動馬達、馬達驅動器、電力電子系統。光寶車用電子產品聚焦於車用視覺、車用照明解決方案，如ADAS、 DMS、LED。

台達電在伺服器市占率及技術為產業領先地位且散熱相關應用有望成為另一成長引擎，且今明年獲利能力提升。台達電具備提供水冷板、CDU、CDM、風扇等一站式解決方案能力，並將於2024年第4季開始出貨液冷散熱整體解決方案給與客戶。

權證發行商表示，看好光寶科、台達電後市股價表現的投資人，可布局價外20%至價內10%、有效天期60天以上的商品。