全民權證／英業達 選逾90天
英業達（2356）第3季稅後純益19.9億元，季增10.3%，每股純益（EPS）0.56元，累計前三季EPS為1.37元。法人預測，英業達第4季營收將再創高。
法人分析，在AI伺服器需求強勁，預計今年AI伺服器占英業達營收比重可達近三成，看好英業達第4季營收將再創高，預估明年仍會維持成長趨勢。其中伺服器產品線將呈現年增及季增雙成長，AI伺服器成長動能強勁，PC事業在 Windows Copilot NB及換機潮推動下，有望呈兩位數成長。目前最新AI伺服器產品NVL72整機櫃採用輝達Blackwell架構，預計在12月出貨。
權證發行商表示，看好英業達的投資人可挑選價內外15%左右，有效天期90天以的權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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