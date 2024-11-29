全民權證／富邦金 二檔耀眼
富邦金（2881）第3季淨利達400億元，主要因強勁交易收入。其中，富邦人壽公告投報率達5.51%，其中國內股票達26.8%，海外股票23.6%；銀行亦公告強勁投資收入達45億元。
富邦人壽資本利得仍為主要投資收入影響因子，但20%以上的股市報酬將難以長期維持；債券殖利率因較高的政治風險恐將上揚。富邦將未避險美元部位降低至約10%，因短期匯率面臨逆風，2025年潛在美元升值，預期避險成本為零。資金成本第3季持平在3.15%，因較強銷售展望，預期整體資金成本上揚3個基本點。此外，北富銀第3季交易收入達45億元，主要因債市順風。
看好富邦金後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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