全民權證／川湖 挑價內外5%

川湖（2059）產品組合優化，第3季毛利率優於預期，包括伺服器導軌占比提升至約81~82%、廚具導軌占比約14~15%，加上輝達H系列AI伺服器出貨增加與稼動率上升的帶動下，帶動本業營運成長。

展望第4季，市場預估營收可望較第3季進一步成長，全季營收28.4億元，季增10.5%、年增52.6%，毛利率的部分，受惠於產品組合優化與稼動率改善，毛利率69.7%，可望維持接近第3季水準，並預估營業毛利19.8億元，季增9.1%、年增59.2%，營業利益率61.7%，歸屬母公司純益15.4億元，季增33.6%、年增180.7%，每股純益16.2元，全年EPS達58.1元。

看好川湖後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期200天以上商品介入。（元富證券提供）

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