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12月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北29日電

台北股市今天下跌36.4點，收22262.5點。12月電子期收1215點，上漲2點，正價差4.31點；12月金融期收2071.6點，下跌21.6點，逆價差0.19點。

12月電子期以1215點作收，上漲2點，成交685口。1月電子期以1218點作收，上漲3.6點，成交4口。

電子現貨以1210.69點作收，下跌1.58點；12月電子期貨與現貨相較，正價差4.31點。

12月金融期以2071.6點作收，下跌21.6點，成交555口。1月金融期以2068.4點作收，下跌27.4點，成交2口。

金融現貨以2071.79點作收，下跌14.57點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差0.19點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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