期貨商論壇／長榮航期 後市俏

長榮航（2618）儘管客運淡季到來，但長榮航預計增班北美西雅圖航點，加密航網，以及復飛日本青森，再加上受惠於年底感恩節與聖誕節貨運傳統旺季到來，與電子商務需求暢旺及AI伺服器、新能源組件占比上升，出貨需求旺盛，第4季運價預期仍將維持相對高檔。

長榮航預計2025年新航點陸續過展，加密航網布局，在亞洲部分，第1季曼谷線增班，日本配合大阪世博，新增桃園-神戶每周二至四班等，並與波蘭航空聯營台北-華沙。

技術面來看，長榮航期貨自10月4日以長黑K棒回調修正後，盤勢進入箱型橫盤整理，隨後於11月7日長紅K棒突破箱型區間上緣，並站所有均線之上，當前指數處高檔震盪，以15日均線為支撐，並挑戰測試2023年7月歷史新高價，整體仍有利於技術面發展。

搭配基本面方面，長榮航在客運方面，機動靈活調整並積極增班加密航網，擴張區域航線運能，穩固載客率及單位收益；另外在貨運方面，則也受益於電商蓬勃發展、AI伺服器，以及半導體機台等需求持續強勁，整體貨需求暢旺。而在諸多利多因素下，仍利於樂觀看待長榮航期貨後市發展。（國票期貨提供、記者王皓正整理）

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