期貨商論壇／輕原油期 保守看

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
原油示意圖。 美聯社
原油示意圖。 美聯社

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，市場預期川普上任後除將快速解決俄烏衝突，地緣政治風險得以下降外，新政府擴大開採原油的大型能源計畫，亦將加劇目前原油市場供過於求情形下，宜保守看待輕原油期貨價格表現。

英美兩國解除武器限制，允許烏克蘭飛彈打擊俄羅斯境內，俄國隨後對烏克蘭發射新型中程飛彈，雙方衝突加劇，一度推升輕原油期貨站上每桶70美元整數大關。隨後拜登宣布以色列和黎巴嫩真主黨達成永久停火協議，緩解市場對中東供應風險的擔憂，加上感恩假期前市場交易清淡、OPEC+12月1日舉行會議前觀望是否會再度延長自願減產期間等因素，1月交割的輕原油期貨27日下跌0.1%，以68.72美元作收。

吳佩奇表示，石油輸出國組織（OPEC）在月報中再度下調對2024年全球石油需求增長的預測，為連續第三個月下調。國際能源總署（IEA）預測隨著電動車普及的步伐加快，明年全球石油需求每天增加約100萬桶，不到2023年的一半。IEA月報提及即使OPEC+繼續延長減產，預期明年供應仍將超過需求100萬桶。（國泰期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

OPEC 期貨交易 石油

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