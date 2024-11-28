中型100期 掌握市場脈動

臺灣期貨交易所（期交所）預定12月9日推出「臺灣中型100指數期貨」，將使期現貨市場的交易人、資產管理，以及財富管理的業者，更精確地掌握中型股的市場脈動。

該商品代表目前市值排名第51至150名的上市股票績效，反映台灣中型股的走勢，將為交易人提供具有吸引力的交易與避險機會，以滿足當前期貨市場，對於中型股相關商品的需求。

靈活彈性操作，提升資金效率

臺灣中型100指數期貨契約乘數為每點10元，最小升降單位為指數1點，依11月25日收盤指數19,687.66點計算，每口契約價值約為20萬元，與期交所近年推出指數期貨商品規模相近，提供交易人精準避險及靈活調整部位的優勢。原始保證金約為契約價值的7%，交易人可以較低的資金成本，進行避險以及交易，以進一步提升資金運用的效率。

豐富交易機會，交易零時差

臺灣中型100指數期貨涵蓋日盤以及夜盤的交易時段，完整涵蓋標的現貨市場交易時間，讓交易人能夠更靈活地應對國際市場的變動，以掌握全球市場即時的變化與波動，並且適用於不同商品期貨契約價差部位組合，運用本商品與微型臺指期貨、小型電子期貨等多種商品進行跨商品的策略交易，有效提高資金運用的效率。

完整產品布局，優化投資組合

臺灣中型100指數期貨的到期月份，為連續三個月份以及三個接續的季月，另漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價以及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。

目前國內的指數期貨，包括以權值股為主之大盤型（加權指數），以及類股型（電子、金融等）等期貨，如今再加入中型股的指數期貨，將可以更完整地提供國內指數期貨產品。