精華、晶碩 挑逾三個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
精華、晶碩相關權證
精華、晶碩相關權證

2025年台隱形眼鏡廠商營運將持續成長，歐美市場業績動能可期，日本舊產品拉貨穩定，加上矽水膠新品上市，營收預估成長10%至15%，在各主力市場展望正向下，精華（1565）、晶碩（6491）後市可期，投資人可以權證商品介入。

精華將主力放在日本及歐洲兩大高毛利市場，將帶動產品組合轉佳；日本於2025年下半年取得矽彩產品證並銷售；2025年自動化設備更完善，將可逐步滿足訂單需求並提升產能利用率；中國大陸近期政策挹注及精華對大陸降價策略效益延續，訂單穩定回溫，帶動2024、2025年EPS可望上修。

精華第3季EPS為3.9元，由於各市場出貨穩定，預估第4季營收可望呈現季增及年增，估毛利率29%。此外，2025年日本地區除既有水膠隱形眼鏡產品出貨穩定外，也將推出矽水膠隱形眼鏡新一代產品，可望成為2025年營收成長主要動能。

晶碩今年第4季取得歐洲矽水膠產品證並於2023年底開始販售，但因歐洲通路須驗光師開設處方箋，該產品僅球面單一功能，產品銷售情形不甚理想，晶碩即時進行調整以完善產品類型，目前新規格矽水膠日拋已於2024年4月取得日本產品證並開始販售。

此外，歐洲、美國、台灣及中國大陸也將陸續取得矽水膠日拋及月拋產品認證。後續晶碩將持續觀察客戶定價及消費者體驗，為矽水膠產品做進一步的優化。

權證發行商建議，精華、晶碩股價後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品入手。

日本 晶碩

延伸閱讀

黃氏兄弟瑋瑋日本獨旅 憶8年過往：真心笑容還在？

肯德基聖誕巨大桶開賣 推新品雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

台味圖騰創作、樹枝雷雕 高市壽山國中迎日本師生

相關新聞

期貨商論壇／長榮航期 後市俏

長榮航（2618）儘管客運淡季到來，但長榮航預計增班北美西雅圖航點，加密航網，以及復飛日本青森，再加上受惠於年底感恩節與...

期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，市場預期川普上任後除將快速解決俄烏衝突，地緣政治風險得以下降外，新政府擴大開採原油的大型...

中型100期 掌握市場脈動

臺灣期貨交易所（期交所）預定12月9日推出「臺灣中型100指數期貨」，將使期現貨市場的交易人、資產管理，以及財富管理的業...

裕隆、東陽 四檔動能強

台股昨（28）日早盤小漲開出後，旋即由紅翻黑至最低下挫逾200點，隨後在權值股拉抬下終場小跌35點，收在22,298點，...

精華、晶碩 挑逾三個月

2025年台隱形眼鏡廠商營運將持續成長，歐美市場業績動能可期，日本舊產品拉貨穩定，加上矽水膠新品上市，營收預估成長10%...

全民權證／昇陽半 選逾60天

昇陽半導體（8028）10月合併營收3.45億元，創歷史新高，月增10.2%，年增26.6%。第3季毛利率31.7%，優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。