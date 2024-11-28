精華、晶碩 挑逾三個月

2025年台隱形眼鏡廠商營運將持續成長，歐美市場業績動能可期，日本舊產品拉貨穩定，加上矽水膠新品上市，營收預估成長10%至15%，在各主力市場展望正向下，精華（1565）、晶碩（6491）後市可期，投資人可以權證商品介入。

精華將主力放在日本及歐洲兩大高毛利市場，將帶動產品組合轉佳；日本於2025年下半年取得矽彩產品證並銷售；2025年自動化設備更完善，將可逐步滿足訂單需求並提升產能利用率；中國大陸近期政策挹注及精華對大陸降價策略效益延續，訂單穩定回溫，帶動2024、2025年EPS可望上修。

精華第3季EPS為3.9元，由於各市場出貨穩定，預估第4季營收可望呈現季增及年增，估毛利率29%。此外，2025年日本地區除既有水膠隱形眼鏡產品出貨穩定外，也將推出矽水膠隱形眼鏡新一代產品，可望成為2025年營收成長主要動能。

晶碩今年第4季取得歐洲矽水膠產品證並於2023年底開始販售，但因歐洲通路須驗光師開設處方箋，該產品僅球面單一功能，產品銷售情形不甚理想，晶碩即時進行調整以完善產品類型，目前新規格矽水膠日拋已於2024年4月取得日本產品證並開始販售。

此外，歐洲、美國、台灣及中國大陸也將陸續取得矽水膠日拋及月拋產品認證。後續晶碩將持續觀察客戶定價及消費者體驗，為矽水膠產品做進一步的優化。

權證發行商建議，精華、晶碩股價後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品入手。