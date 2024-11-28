裕隆、東陽 四檔動能強

台股昨（28）日早盤小漲開出後，旋即由紅翻黑至最低下挫逾200點，隨後在權值股拉抬下終場小跌35點，收在22,298點，盤面上，裕隆（2201）、東陽（1319）等汽車族群表現相對突出。發行券商建議投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

2024年整體車市表現，在全球前二大-中國大陸及美國市場銷售成長帶動下，預估全年全球汽車銷售達9,450萬台，年增1.9%，呈現小幅成長格局。

展望2025年，法人指出，雖地緣政治衝突仍將影響全球經濟，但在進入降息循環下，將可帶動消費水準提升，且中國大陸新能源車銷售仍呈現成長態勢，預估2025年全球汽車銷售達9,640萬台，年成長2%，全球車市銷售維持小幅成長格局。

裕隆、東陽相關權證

法人進一步指出，產銷趨於穩定下，配合中國大陸新能源車成長性帶動，預估全球車市銷售可維持小幅成長格局；而在大陸車市部分，需持續關注新能源車銷售，預估2025年新能源車銷售，大陸車市政策補貼方案仍將是以新能源車為重點發展方向，預估2025年新能源車銷售，仍可維持近20%的雙位數以上成長性，滲透率提升至46.7%，預估2025年大陸整體車市銷售3,190萬台，年成長2.9%。

台灣市場部分，預估在電動車及進口車系成長帶動下，2025年台灣汽車銷售達45萬台，年成長2.3%，恢復小幅成長性，而台灣車市近年整體銷售位於高原期。整體而言，對於車市展望持中性，東陽、裕隆則是營運受惠股。

權證發行商指出，看好裕隆、東陽的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但最好善設停利停損價位。