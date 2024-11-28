全民權證／智邦 二檔有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒整理
智邦相關權證
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智邦（2345）受惠AI題材，推升高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，第3季每股純益（EPS）4.75元，累計前三季EPS達13.39元，雙雙創歷史同期新高，法人看好智邦第4季營運將有好表現。

智邦10月營收108.8億元，連兩月突破百億元大關，創下單月歷史新高。法人分析，隨AI發展，晶片功耗持續上揚，液冷散熱將成趨勢，智邦日前已展示多款散熱解決方案，同時持續投入系統整合與解決方案開發，並將與技術供應商合作，維持在市場的領先地位。另外，智邦布局AI資料中心全光通訊技術，已投資InLC，強化基礎光通訊產品研發。

看好智邦後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證，參與個股行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 智邦

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