全民權證／昇陽半 選逾60天

昇陽半導體（8028）10月合併營收3.45億元，創歷史新高，月增10.2%，年增26.6%。第3季毛利率31.7%，優於市場預估的31%，業外因為認列匯損2,400萬元，以至於每股純益（EPS）為0.73元，低於市場預估的1.02元，但整體符合預期。

台積電在美國的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈製程技術，第二座晶圓廠導入奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產；第三座晶圓廠預計在2030年前生產，預估台積電將在德州新增封測產能，而二、三廠的進度加快進行，昇陽半導體也將受惠。權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%，有效天期60天以上權證，擴大獲利空間。（永豐金證券提供）

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