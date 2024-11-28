全民權證／昇陽半 選逾60天

經濟日報／ 記者高瑜君整理
昇陽半導體相關權證
昇陽半導體相關權證

昇陽半導體（8028）10月合併營收3.45億元，創歷史新高，月增10.2%，年增26.6%。第3季毛利率31.7%，優於市場預估的31%，業外因為認列匯損2,400萬元，以至於每股純益（EPS）為0.73元，低於市場預估的1.02元，但整體符合預期。

台積電在美國的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈製程技術，第二座晶圓廠導入奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產；第三座晶圓廠預計在2030年前生產，預估台積電將在德州新增封測產能，而二、三廠的進度加快進行，昇陽半導體也將受惠。權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%，有效天期60天以上權證，擴大獲利空間。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 昇陽半導體 晶圓廠

延伸閱讀

為何棄曾繁城選蔡力行接棒台積電CEO？ 張忠謀自傳全說了

台積電2奈米廠何時開放赴美設廠？國科會指最終成案可能在「這一年」

台積電高價股走跌 台股下挫210點破前波低點

台股上看2萬6「無腦All In台積電」？網酸：找人接盤

相關新聞

期貨商論壇／長榮航期 後市俏

長榮航（2618）儘管客運淡季到來，但長榮航預計增班北美西雅圖航點，加密航網，以及復飛日本青森，再加上受惠於年底感恩節與...

期貨商論壇／輕原油期 保守看

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，市場預期川普上任後除將快速解決俄烏衝突，地緣政治風險得以下降外，新政府擴大開採原油的大型...

中型100期 掌握市場脈動

臺灣期貨交易所（期交所）預定12月9日推出「臺灣中型100指數期貨」，將使期現貨市場的交易人、資產管理，以及財富管理的業...

裕隆、東陽 四檔動能強

台股昨（28）日早盤小漲開出後，旋即由紅翻黑至最低下挫逾200點，隨後在權值股拉抬下終場小跌35點，收在22,298點，...

精華、晶碩 挑逾三個月

2025年台隱形眼鏡廠商營運將持續成長，歐美市場業績動能可期，日本舊產品拉貨穩定，加上矽水膠新品上市，營收預估成長10%...

全民權證／昇陽半 選逾60天

昇陽半導體（8028）10月合併營收3.45億元，創歷史新高，月增10.2%，年增26.6%。第3季毛利率31.7%，優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。