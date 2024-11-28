全民權證／迅得 押價內外5%

迅得（6438）受惠CoWoS及2奈米擴廠需求，2025年成長性可期。在晶圓代工客戶2奈米廠房擴廠下，設備已陸續出貨，先進封裝持續擴廠，對迅得自動化設備需求穩定。

迅得半導體事業部最大動能來自CoWoS擴廠商機，在CoWoS產能目前仍屬供不應求狀況下，客戶急需擴廠，同步帶旺迅得營收成長。此外，2024年第4季預期有來自處分土地及廠房利益，可貢獻EPS約2.75元。另一方面，PCB業務看到泰國擴廠商機、主要客戶資本支出增加、以及大陸本土業者有復甦跡象，兩大事業群挹注下，第4季開始營收有望逐季增，動能延續至2026年。看好迅得後續表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）