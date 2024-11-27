長榮、長榮航 押長天期

明年元月就任總統的川普再度放話上任後將對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，海運、航空等航運股將因此受惠拉貨潮、提前出貨潮的想像空間增加，長榮（2603）、長榮航（2618）等個股受到關注。

長榮第3季單季稅後純益619.13億元，每股純益（EPS）28.75元，前三季累計稅後純益1,087.5億元，每股純益50.68元，優於預期。法人估，長榮第4季獲利將高檔續航。

運價是影響海運業獲利表現的要素之一，22日公布的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數的歐洲線跌幅收斂，市場解讀業者醞釀在12月開始漲價。主要動力來自蛇年華人農曆年時間將落在元月，歐洲線需求應會提前出現，航運業人士指出，亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型的海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，平均漲幅達三至四成。市場認為，國內長榮等海運業者也會跟進喊漲。

長榮航空近日舉辦法說會，總經理孫嘉明認為，2025年航空客、貨運市場展望非常好，今、明年營運可望繼續高飛，客運、貨運量能都會「很亮麗」。

長榮航空因應市場需求持續評估全球需求擴增新航點，歐洲市場明年上半年會與波蘭航空聯營台北-華沙航線，北美線新開航點也定案，預計在2025年11月3日開闢達拉斯，成 長榮航空北美第九個航點。市場認為，長榮航今年營運可望創高，2025年有機會拚成長。

權證發行商表示，投資人如看好相關個股，可布局價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證。透過靈活操作來參與個股行情。