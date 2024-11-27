快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

長榮、長榮航 押長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
長榮、長榮航相關權證
長榮、長榮航相關權證

明年元月就任總統的川普再度放話上任後將對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，海運、航空等航運股將因此受惠拉貨潮、提前出貨潮的想像空間增加，長榮（2603）、長榮航（2618）等個股受到關注。

長榮第3季單季稅後純益619.13億元，每股純益（EPS）28.75元，前三季累計稅後純益1,087.5億元，每股純益50.68元，優於預期。法人估，長榮第4季獲利將高檔續航。

運價是影響海運業獲利表現的要素之一，22日公布的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數的歐洲線跌幅收斂，市場解讀業者醞釀在12月開始漲價。主要動力來自蛇年華人農曆年時間將落在元月，歐洲線需求應會提前出現，航運業人士指出，亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型的海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，平均漲幅達三至四成。市場認為，國內長榮等海運業者也會跟進喊漲。

長榮航空近日舉辦法說會，總經理孫嘉明認為，2025年航空客、貨運市場展望非常好，今、明年營運可望繼續高飛，客運、貨運量能都會「很亮麗」。

長榮航空因應市場需求持續評估全球需求擴增新航點，歐洲市場明年上半年會與波蘭航空聯營台北-華沙航線，北美線新開航點也定案，預計在2025年11月3日開闢達拉斯，成 長榮航空北美第九個航點。市場認為，長榮航今年營運可望創高，2025年有機會拚成長。

權證發行商表示，投資人如看好相關個股，可布局價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證。透過靈活操作來參與個股行情。

個股 長榮航空

延伸閱讀

以黎停火協議生效 貨櫃三雄盤中重挫

德州再+1！長榮航空2025年11月開航台北—達拉斯航線 搶攻北美商務轉機

甜蜜相見！「HELLO好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」 台北松菸文創大街酷萌開展

長榮碼頭布局 再下一城

相關新聞

聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所宣布，調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，本次調高係聯亞經櫃檯買...

台指期 外資減碼空單

台股昨（27）日開低走低，電子、金融、傳產權值股全面走弱。此外，川普放話加徵關稅也重傷航運類股，終場指數下跌343點、收...

期貨商論壇／生技期 跌深反彈

近期電子類股利空頻傳，傳拜登政府將在感恩節前，公布新一輪對大陸晶片出口禁令，將200家大陸企業列入貿易限制名單，涉及範圍...

期貨商論壇／長榮期 留意運價

22日公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌91.82點，跌幅4.07%，來到2,160.08點。航線部分，美西線...

貿聯、旺矽 四檔馬力足

外資調節賣壓未歇，台股昨（27）日失守季線、半年線關卡，其中，貿聯-KY（3665）、旺矽（6223）等兩檔電子股下檔具...

長榮、長榮航 押長天期

明年元月就任總統的川普再度放話上任後將對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，海運、航空等航運股將因此受惠拉貨潮、提前出貨潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。