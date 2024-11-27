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貿聯、旺矽 四檔馬力足

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
貿聯總經理鄧劍華。 記者蕭君暉／攝影
貿聯總經理鄧劍華。 記者蕭君暉／攝影

外資調節賣壓未歇，台股昨（27）日失守季線、半年線關卡，其中，貿聯-KY（3665）、旺矽（6223）等兩檔電子股下檔具支撐力道，表現相對抗跌，發行券商建議，短多投資人若看好後市，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

貿聯-KY、旺矽相關權證
貿聯-KY、旺矽相關權證

法人分析，貿聯-KY第4季主要成長動能仍來自資訊科技及工業部門，聚焦高速運算（HPC）及半導體設備相關產品，預估合計營收占比將由前一季的31.4%，進一步攀升至接近40%，加上11月起將Easys及CableCon併入報表，預估單季營收季增低個位數百分比。

貿聯-KY切入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈持續帶來成長機會，法人分析，相較其他台廠僅取得機內線束及連接器訂單，貿聯-KY無論在機外的Busbar或是Power whips等產品，競爭對手僅有國外大廠，技術備受肯定。

法人指出，貿聯-KY還有三項明年獲利潛在上修機會，除維持GB200所需60安培Power Whips全球唯一合格供應商地位外，與客戶合作開發的AEC，主要用於ASIC AI伺服器，有機會加入其他新客戶，另因GB200相關產品大多於東南亞廠區生產，有利稅率降低。

旺矽主要美系客戶AI ASIC產品有望維持出貨動能，加上VPC、MEMS新產能開出，法人預估2005年探針卡營收成長30%以上，營收占比達60%至65%，設備業務維持5%至10%成長幅度，隨未來PCB及IC載板自製率提升， 探針卡品項日漸齊全，在產品組合優勢持續，營收維持強勁成長下，毛利率將維持高檔不墜。

權證發行商建議，看好短多的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

權證 營收 貿聯

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