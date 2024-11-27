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全民權證／和大 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
和大相關權證
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和大（1536）近年積極切入電動車及Hybrid車款零組件研發。隨著產能利用率提升，法人看好和大2025年營運，在主要客戶出貨增加下，整體產能利用率增加，預估毛利率可望回升，投資人可透過權證商品布局。

法人指出，和大近期陸續接獲包括歐洲知名車廠油電車齒輪箱、美國電動車廠電動大卡車減速齒輪箱、美國新創電動車廠減速齒輪、美國汽車零組件廠離合器零組件等訂單，新訂單將於2025年進行小量試產，2026年將有較大量出貨成長性，預估2026年將有較大成長力道，營運呈現先蹲後跳。權證發行商建議，看好和大後續展望的投資人，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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