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全民權證／東元 鎖定逾180天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
東元相關權證
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東元（1504）聚焦核心競爭力、高毛利產品及高潛力業務，法人評估營運體質改善可期，有助評價提升，且下檔具殖利率保護。

法人指出，東元提出2025至2027年發展計畫，從「單一產品銷售」轉型為「全方位解決方案提供者」，將於三年內快速併購進入北美及台灣變壓器市場，並投入智慧電網、綠能及氫能項目，參與虛擬電廠投資及售電等業務，協助客戶綠色轉型。

東元近期取得伸昌電機約57.2%股權，跨足69至161kV電力變壓器業務，並規劃申請售電執照、爭取資料中心工程訂單、攜手臻鼎-KY在「智慧能源管理」領域合作等，添增後續動能。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日180天以上認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

東元 權證

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