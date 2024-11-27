全民權證／興富發 二檔聚光

興富發（2542）近期因銀行緊縮放貸且土建融規定較嚴，放緩購地腳步，但因在手案量與土地庫存充足，預期短期營運不受影響。法人認為，長期仍有望在中小型建商縮手、土地價格鬆動下伺機購地，維持大者恆大格局，穩居營建龍頭寶座。

展望後市，興富發2025年預定完工11案，總銷約800億元，其中部分案件預計下半年完工。因興富發已進行客戶交屋程序，且為台灣營建業龍頭，與銀行合作關係較深，撥貸款問題較小，因此在高完工案量挹注下，2025年營收獲利有望較2024年大幅成長。

權證發行商表示，投資人如看好興富發投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

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