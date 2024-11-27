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感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

期貨商論壇／長榮期 留意運價

經濟日報／ 記者周克威整理
長榮。圖／聯合報系資料照片
長榮。圖／聯合報系資料照片

22日公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌91.82點，跌幅4.07%，來到2,160.08點。航線部分，美西線每FEU（40呎櫃）下跌360美元，跌幅8.61%，來到3,821美元；美東線每FEU下跌65美元，跌幅1.28%，來到4,997美元；歐洲線每TEU（20呎櫃）下跌31美元，跌幅1.23%，來到2,481美元。

攬貨業者稱美西線11月船班供給恢復正常，地中海航運公司持續下修美西線價格，10月黃金周時空班都已恢復正常，現在有些美西線的船都陸續正常回來，貨量沒有明顯增加。

美國總統拜登稱以色列與黎巴嫩已接受停火協議，區域緊張若紓解，航運市場將面臨供過於求的考驗。國際海運諮詢機構最新航運市場供需預測，今年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU，預計在第4季尚有79萬TEU新船運力待交付。2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小。

運價走弱、以色列與黎巴嫩已接受停火協議、美東碼頭工人再次罷工機率不大皆不利運價，投資人可以長榮（2603）期（CZF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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