期貨商論壇／生技期 跌深反彈

近期電子類股利空頻傳，傳拜登政府將在感恩節前，公布新一輪對大陸晶片出口禁令，將200家大陸企業列入貿易限制名單，涉及範圍包括高頻寬記憶體晶片及AI相關產品。美國總統當選人川普揚言一上台就會對墨西哥和加拿大的所有商品課徵25%關稅，並對中國商品另外加徵10%關稅。受保護主義與關稅戰再起，電子類股首當其衝，具有資金避風港效果的生技產業，值得多加留意。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦之產業，契約規模約20萬元，保證金為15,000元，槓桿約13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。技術面來看，臺灣生技期貨19日創下波段低點後，近期呈跌深反彈，成功收復4,000點整數關卡，然而將面對到上方多條下彎均線反壓，整體反彈力道並不算強勁，因此在突破月線反壓前，短線先以跌深反彈看待。（元富期貨提供）

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