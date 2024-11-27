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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（27）日開低走低，電子、金融、傳產權值股全面走弱。此外，川普放話加徵關稅也重傷航運類股，終場指數下跌343點、收在最低點22,334點。期貨商建議，由於目前台指期恐繼續回測月初的低點尋求支撐，因此操作上宜小心謹慎。

亞股昨日因美關稅風險加劇而普遍受挫，其中台股全日維持盤跌走勢，下跌家數高達千家，各類股表現疲弱。台指期也下跌287點、至22,347點，正價差為12.22點。

籌碼面部分，三大法人賣超523.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,719口至20,321口，其中外資淨空單減少3,124口至45,338口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,254口至24,360口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,550點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,400點。全月未平倉量put/call ratio值由0.85下降至0.77，VIX指數上升0.25至21.78。

期貨商表示，目前台股已下跌至近期區間下緣附近，同時也跌破季線支撐。回顧11月來的台股慣性，容易在該區間留下影線，不過須留意22,200~22,400點區間防守狀況，由於上檔存在密集成交區，若近一步跌破恐回測至較深位置，投資人須多加留意。

元富期貨表示，台指期昨日開低走低，權值股同步下殺，指數接連跌破季線以及半年線，終場指數下跌逾280點，以黑K棒留上影線作收，日K連三黑。短線可能繼續回測月初的低點尋求支撐，以扣抵值來看，若無法迅速收復季線，季線將有下彎的疑慮，不利於後續多頭反攻。

台指期 台股

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