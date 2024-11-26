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全民權證／國巨 選價內外5%
國巨（2327）隨AI應用在車用、終端產品日漸增多，前三季每股純益（EPS）31.06元，前十月營收達1,021億元，年增14.3%。
國巨為全球最大晶片電阻及鉭質電容製造商、第三大積層陶瓷電容及電感製造商。在應用面，不管是車用、終端AI PC等，幾乎都呈現倍增；高階電感器的價格也是以倍數增加。在AI風潮帶動，被動元件呈現量價齊揚，推升國巨第3季毛利率、營業利益率呈現「雙增」。法人表示，國巨從感測元件提供監測系統運作，到被動元件在電路系統確保電流穩定及保護電路等，隨AI應用擴張，應用端的用電需求將成長數倍。
若看好國巨後市，可挑選價內外5%以內、距到期日三個月以上的權證介入，參與個股行情。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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