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全民權證／台光電 二檔有戲

經濟日報／ 記者周克威整理
台光電相關權證
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台光電（2383）第3季營業利益季增8.3%至31.6億元，稅後純益25.1億元、季增3.3%，每股純益（EPS）7.29元，營運創歷史新高。

展望第4季，雖消費性產品手機、NB等進入淡季，預期手持裝置出貨較前季下滑，車用方面也因上季客戶提前拉貨，本季出貨放緩，但高階交換器產品出貨有望較上季成長，市場預估全季營收161.1億元，因年度歲修導致工作天數減少，影響部分稼動率，但高毛利的高階交換器營收占比攀升，毛利率由前季的27%提高至27.3%，預估稅後純益23.4億元，季減6.8%、年增18%，EPS近6.8元，較去年同期顯著成長。

權證券商建議，看好台光電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台光電 營收

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