股期雙市昨（26）日回檔修正，指數齊步回測22,600點關卡支撐。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加2,119口、攀升至4.8萬口。展望盤勢，期貨商指出，預期台指期維持震盪格局，但壓力逐漸沉重。

台股方面，台積電（2330）昨天下跌近2%，貢獻指數160點左右跌點，使指數幾乎吞噬上周五的長紅K，終場大跌269點、收22,678點；至於期貨部分，台指期昨天下跌426點至22,636點，價差方面，逆價差為42.76點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超337.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,635口至24,040口，其中，外資淨空單增加2,119口至48,462口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加3,218口至26,614口。

永豐期貨指出，整體而言，目前市場仍缺乏主流族群帶動，資金再度回流機器人概念股，不過根據先前經驗，矽光子、機器人相關舊題材的延續性通常不佳，資金持續輪動可能性較高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股23,000點關卡壓力逐漸沉重，短線一旦放量跌破11月1日低點位置，台股則將加速走跌幅度。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.02下降至0.85。VIX指數上升0.63至21.53。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，賣權OI增量不增反減，目前選擇權空方略為表態。