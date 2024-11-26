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凱基證券以行動支持弱勢 陪伴身心障礙院生出遊圓夢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券以永續金融為使命，持續推動「與弱勢共好、與環境共生」兩項目標，員工支持志工活動蔚為風氣，日前擔任一日照護志工，陪伴華光基金會100多名身心障礙者前往桃園水族館出遊圓夢，透過實際行動帶動社會良善的正向循環。

華光基金會目前照顧上百名身心障礙者、多重障礙者及自閉症院生，大部分院生來自於貧困及弱勢的家庭，因原生家庭多數無法提供照顧及教導，更讓院生鮮少有機會出遊。

凱基慈善基金會特別舉辦一日志工活動，讓凱基證券員工協助及陪伴華光基金會身心障礙者前往桃園參觀水族館，這項活動能讓被照顧者開拓他們的視野，並有機會學習與人群互動。

凱基慈善基金會表示，藉由實際參與志工活動，從安全維護、現場引導、生態解說到協助院生們用餐，讓志工們可以親身體會到許多日常生活中能輕鬆辦到的事情，對於身心障礙者卻是十分艱辛，同時也感受到教保員們的辛苦，進而發揮同理心的力量，希望擔任一日志工的感動能影響更多人，一起傳遞正向能量和關懷。

凱基慈善基金會以關懷弱勢為宗旨，為協助身心障礙院生有穩定工作機會，亦已連續十年舉辦定期定額認購庇護工場愛心麵包活動，更有許多員工將購買的愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校等。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，能以一己之力協助身心障礙者獲得工作機會，不但傳遞社會關懷，也是企業永續發展的具體實現，期待降低經濟環境因素的限制，許孩子一個有希望的未來。

凱基證 志工

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