快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／鴻海 選逾三個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
鴻海相關權證
鴻海相關權證

鴻海（2317）第4季開始小量出貨輝達（NVIDIA）GB200伺服器，法人上修2025年Blackwell營收貢獻預估值，加上人工智慧（AI）機櫃零組件已通過客戶認證，添增營運動能，展望維持正向。

法人指出，鴻海GB200大量出貨時點遞延至下一季，預估AI占雲端2025年全年營收比重拉升至50%至55%。在消費智能產品及電腦終端產品方面，AI趨勢將帶動鴻海旗下AI智慧手機及AI個人電腦貢獻程度提升，配合軟體整合，法人預估銷量可望呈現個位數成長；元件產品在新客戶電動車交貨增加下，營收翻倍可期。

權證發行商建議可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 營收 鴻海

延伸閱讀

電電公會擬明年5月改選 劉揚偉有意參選理事長

川普回歸…鴻海是海嘯第一排？看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造

外資賣超263億元、賣最多竟是它 鴻海與台積也難逃賣超

台股震盪要結束...迎Q4漲潮？專家點名「鴻準、欣興、奇鋐、勤誠」：看好鴻海受惠輝達訂單

相關新聞

台指期 逢低偏多布局

股期雙市昨（25）日開高震盪，指數齊步力守紅盤。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加8,141口、攀升...

期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電（2330）期貨目前位置...

期貨商論壇／永續期 靈活運用

台股近期仍然處於震幅較大的區間盤整格局，後續持續關注川普或其新任內閣成員的談話，以判斷後續政策對市場的影響。投資人如想藉...

緯創、勤誠 押中長天期

台股昨（25）日受惠外資買盤持續回補，連二漲，盤面題材股各自表態，其中，緯創（3231）、勤誠（8210）等兩檔人工智慧...

台達電、光寶科 四檔靚

大型雲端服務供應商（CSP）AI軍備賽方興未艾，各企業也加速布建資料中心，推升高功率電源和先進散熱技術發展，包括台達電（...

全民權證／智邦 挑價內外5%

智邦（2345）第3季及累計前三季獲利均創新高，前三季每股純益（EPS）達13.39元，更投入9.35億元，入股InLC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。