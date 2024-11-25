全民權證／鴻海 選逾三個月

鴻海（2317）第4季開始小量出貨輝達（NVIDIA）GB200伺服器，法人上修2025年Blackwell營收貢獻預估值，加上人工智慧（AI）機櫃零組件已通過客戶認證，添增營運動能，展望維持正向。

法人指出，鴻海GB200大量出貨時點遞延至下一季，預估AI占雲端2025年全年營收比重拉升至50%至55%。在消費智能產品及電腦終端產品方面，AI趨勢將帶動鴻海旗下AI智慧手機及AI個人電腦貢獻程度提升，配合軟體整合，法人預估銷量可望呈現個位數成長；元件產品在新客戶電動車交貨增加下，營收翻倍可期。

權證發行商建議可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

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