全民權證／雙鴻 兩檔活跳跳

雙鴻（3324）受惠輝達（NVIDIA）日前公布亮麗財報，AI伺服器GB200將逐步放量，散熱股近來股價增溫，相關權證也受到矚目。

法人指出，由於GB200的熱設計功耗提升，有利於水冷散熱領域發展，12月GB200小量出貨，明年起逐步放量，水冷趨勢未變，雙鴻營運也將隨之成長。雙鴻前三季稅後純益14.2億元、年增四成，每股純益（EPS）16.05元。此外，雙鴻明年營運可望呈現逐季向上，尤其水冷散熱成長正向，明年水冷產品成長幅度上看六倍，營收比重將成長到45%至50%，帶動毛利率向上。

權證發行商建議可挑選價內外10%左右，有效天期三個月以上的權證介入。（兆豐證券提供）

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