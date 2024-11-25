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全民權證／智邦 挑價內外5%
智邦（2345）第3季及累計前三季獲利均創新高，前三季每股純益（EPS）達13.39元，更投入9.35億元，入股InLC，強化基礎光通訊產品研發，打造開源光通訊生態系統。
過去智邦靠著大型資料中心用白牌交換器推升成長，今年則受惠AI題材，推升營收、獲利更上層樓。智邦表示，抓住AI浪潮是保持成長的動能，2024年整體營運可望有二位數成長，展望2025年也可望有二位數成長，除網路應用及交換器是兩大營運重點外，原本呈現衰退的網路接取設備無線網路等也將反彈。
看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外程度在5%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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