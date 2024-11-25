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緯創、勤誠 押中長天期
台股昨（25）日受惠外資買盤持續回補，連二漲，盤面題材股各自表態，其中，緯創（3231）、勤誠（8210）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈表現相對強勢，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
法人分析，緯創自第4季開始出貨輝達（NVIDIA）GB200 compute board、GB200 NVL72伺服器機櫃，預估本季及下一季伺服器營收都可季增，加上轉投資緯穎挹注，及筆電、桌機、監視器出貨持平，單季整體營收可望季增約低個位數百分比。
展望2025年，除Hopper GPU UBB、GB200 compute board等AI伺服器相關業務持續成長外，緯創的通用型伺服器營收亦拜市占率擴張將出現微幅增長，法人預估含緯穎在內整體伺服器營收比重將從去年40%至50%，提升至逾50%水準。
法人預估筆電明年出貨將成長低個位數，主要考量美國對中國大陸潛在關稅政策，恐使換機需求出現變數，至於網通與交換器營收預估年增一倍以上，車用營收將聚焦於商務汽車等利基市場，扮演長期動能。
勤誠因美系客戶第4季將訂單從H200伺服器轉換成B200伺服器，帶動風扇、滑軌、連接器等零組件使用規格提高，預計11至12月產能滿載，緩解原先預期會出現明顯新舊產品轉換期干擾，加上陸續出貨新AI伺服器，樂觀看待後市營運。權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。
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