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台達電、光寶科 四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台達電、光寶相關權證
台達電、光寶相關權證

大型雲端服務供應商（CSP）AI軍備賽方興未艾，各企業也加速布建資料中心，推升高功率電源和先進散熱技術發展，包括台達電（2308）、光寶科（2301）持續推出新產品。權證發行商表示，AI長線趨勢不變，建議投資人可透過權證參與行情。

台達電第3季營收1,122億元，季增8.51%、年增4.08%，稅後純益123.4億元，季增24.03%，每股純益（EPS）4.75元，累計前三季每股純益10.8元。而第3季毛利率衝上34.93%，主因受惠產品組合，以及庫存跌價損失回沖，法人預測，台達電第4季營收仍將持續成長。

面對AI時代的高用電量需求，全球高度關注資料中心的減碳解方。根據國際能源署（IEA）的最新報告，全球資料中心用電量已達到3,400億度電，預估2030年全球資料中心裝置容量需求將再成長兩倍，用電也會再增加。台達電所開發的能為AI資料中心提供從電網到晶片全方位電源及散熱方案，也因此受到矚目。

光寶科日前參與全球高效能運算SC24，也展示符合NVIDIA架構的電源、機櫃以及液冷系統，也就是能串聯電源、機櫃、液冷、系統與軟體的「AI雲端伺服器整合機櫃解決方案」，期結合核心競爭優勢的電源管理、機構、熱管理等軟硬體整合產品，攜手與AI生態系夥伴打造綠色運算的基礎設施。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。

光寶科 台達電

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