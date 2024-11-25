期貨商論壇／永續期 靈活運用

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股近期仍然處於震幅較大的區間盤整格局，後續持續關注川普或其新任內閣成員的談話，以判斷後續政策對市場的影響。投資人如想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

美股財報季已進入尾聲，科技業指標股輝達（Nvidia）在上周三美股盤後公布財報，本季營收和獲利均優於市場預期，年增94%；在會後電話會議上，黃仁勳表示仍持續看好未來對AI相關應用的潛在增長，有望持續帶動台廠相關供應鏈。

上周五市場最引頸期盼的川普財長人選終於出爐，由被稱為是「索羅斯門徒」的華爾街知名對沖基金經理貝森特 (Scott Bessent)出任。其主張的「3-3-3政策」旨在2028年將預算赤字削減至GDP的3%，刺激GDP成長3%，以及增加美國石油產量300萬桶/日。

「臺灣永續期貨」屬小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

川普 期貨交易 財報

延伸閱讀

川普2.0內閣成形：從邊境、關稅到戰爭，剖析重大政策走向

美國準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

重商主義重新領銜國際政治？川普「絕對控制」的美國未來

川普打破傳統 拒公布政權交接的金主及捐款金額

相關新聞

台指期 逢低偏多布局

股期雙市昨（25）日開高震盪，指數齊步力守紅盤。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加8,141口、攀升...

期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電（2330）期貨目前位置...

期貨商論壇／永續期 靈活運用

台股近期仍然處於震幅較大的區間盤整格局，後續持續關注川普或其新任內閣成員的談話，以判斷後續政策對市場的影響。投資人如想藉...

最牛一輪／緯穎亮眼 國泰47沾光

緯穎（6669）成功搶進AI伺服器散熱市場，挹注整體營收表現節節攀升。第3季營收、獲利、每股純益（EPS）同創歷史新高；...

台指期 有望震盪再攻

台股上周五（22日）呈開高走高格局，電子權值股全面回神，其中，權王台積電大漲近3%，指數上漲348點、收在22,904點...

期貨商論壇／黃金期 緊盯均線

近期受到烏克蘭對俄羅斯發射飛彈，隨即俄羅斯進行反擊，使得俄烏戰爭再度升溫，因地緣政治不安影響下，也讓避險需求再度增加，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。