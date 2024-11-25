期貨商論壇／永續期 靈活運用

台股近期仍然處於震幅較大的區間盤整格局，後續持續關注川普或其新任內閣成員的談話，以判斷後續政策對市場的影響。投資人如想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

美股財報季已進入尾聲，科技業指標股輝達（Nvidia）在上周三美股盤後公布財報，本季營收和獲利均優於市場預期，年增94%；在會後電話會議上，黃仁勳表示仍持續看好未來對AI相關應用的潛在增長，有望持續帶動台廠相關供應鏈。

上周五市場最引頸期盼的川普財長人選終於出爐，由被稱為是「索羅斯門徒」的華爾街知名對沖基金經理貝森特 (Scott Bessent)出任。其主張的「3-3-3政策」旨在2028年將預算赤字削減至GDP的3%，刺激GDP成長3%，以及增加美國石油產量300萬桶/日。

「臺灣永續期貨」屬小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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