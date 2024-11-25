期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻
富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電（2330）期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。
台股受川普公布部會首長人事案及政策影響，市場對於川普帶來的不確定性仍具觀望態度。不過，本周進入感恩節假期，預計台股有機會轉由內資主導，加上12月底預期有傳統集團作帳行情，及台積電明年1月法說預計釋出正向展望，台股在季線位置已見一定力道支撐，預計本周挑戰站回月線，留意台股有機會轉為回升行情。
台積電受到美國晶片禁令升級影響，外資連續站在賣方，預期盤勢震盪整理恐一路延續到十一月底，若期間外資空單未明顯回補，留意行情波動可能加大，惟短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電第4季EPS可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。（富邦期貨提供）
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