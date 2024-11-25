台指期 逢低偏多布局

股期雙市昨（25）日開高震盪，指數齊步力守紅盤。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加8,141口、攀升至4.6萬口，展望盤勢，由於投資人信心有所回溫，建議可轉向偏多思考，逢低偏多布局。

台股方面，昨天櫃買連續兩個交易日開高震盪，一舉站上月線，雖然月線仍是負斜率，但整體均線格局逐漸好轉。加權指數昨天終場則是上漲44點，收在22,948點，成交量4,689億元。

期貨部分，台指期昨天上漲34點至23,066點，價差方面，正價差為117.63點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超153.21億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,855口至22,405口，其中，外資淨空單增加8,141口至46,343口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加6,642口至23,396口。

永豐期貨指出，整體而言，台指期昨天由於開的太高，早盤獲利了結賣壓湧現，日內呈現開高走低型態，不過，終場仍守在23,000整數關卡之上。昨天上漲家數超過900家，成交量能回到4,500億元區間，投資人信心有所回溫，建議可轉向偏多思考，逢低偏多布局。

群益期貨表示，現階段外資期貨空單大增，自營商選擇權保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股波動率仍屬探低階段，短線在各均線逐漸靠攏糾結下，台股將隨量能放大走出目前的區間僵局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,300點，周賣權最大OI落在21,000點； 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至1.02。VIX指數下降0.17至20.9。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。