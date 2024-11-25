廣達轉投資AI醫療公司雲象科技 26日以32元登錄興櫃

廣達電腦、國泰集團及中華開發資本轉投資的AI醫療公司雲象科技（7803）將於26日以每股32元登錄興櫃，董事長暨執行長葉肇元25日表示，雲象科技目前在國內已有逾十家醫學中心及綜合醫院的客戶，在國際上更已獲得日本及德國醫院訂單，近期更獲得德國法蘭克福大學醫院大單，未來半年將可帶動業績大幅成長。

雲象科技2015年10月由葉肇元創立，目前實收資本額約8.8億元。葉肇元畢業於台大醫學系，在美國南加州大學攻讀病理學博士期間，發現對電腦編程及影像分析的熱情，自學程式設計與人工智慧（AI），致力於AI驅動的病理數位轉型，並將生物科技（BIO）與資訊與通信技術（ICT）深度結合，2019年就開發出第一套產品aetherSlide數位病理系統，並獲得長庚醫院體系採用。

葉肇元表示，自2019年起至今，雲象科技陸續獲得國泰創投、廣達電腦、日本小野藥品、台企銀創投、國泰醫院及中華開發資本等多家國內外法人投資，日前完成最新一輪共計7.65億元募資，廣達電腦、中華開發資本、臺企銀創投與國泰創投等都繼續加碼，目前廣達持股比15%為最大法人股東，國泰醫院及國泰創投合計也有11.12%，中華開發及群益開發各持股3%。

雲象科技核心產品包括 「aetherSlide數位病理平台」、「aetherAI Hema骨髓抹片分析系統」和 「aetherAI Endo大腸瘜肉偵測系統」，可應用於檢測胃癌、肺癌、血癌、大腸癌等多種癌症範疇，已取得多張國內外許可證。該公司今年上半年合併營收4,335.7萬元，年增71.2%，上半年每股淨損1.11元。

葉肇元表示，雲象科技與醫院合作模式採顧問式銷售，目前與海內外各醫院合作的業績貢獻將在未來半年開始大幅成長，公司今年海外營收占比可突破五成，其中半數以上是與廣達的硬體搭配合作。現有客戶包括臺大醫院、長庚醫院、臺北榮民總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院等國內醫學中心及綜合醫院，以及德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院等國際權威醫療機構。

根據Persistence Market Research的報告指出，全球數位病理市場在2024年的規模為81億美元，預計到2031年將達到195億美元，2024年至2031年的複合年增長率為13.5%。隨著癌症發病率的增加和對精準醫學需求的提升，數位病理解決方案將成為全球醫療體系的核心驅動力。尤其在北美市場，數位病理學已被美國FDA列為第二級醫療器材，預期未來需求將顯著提升。

葉肇元表示，雲象科技將持續深耕醫療影像AI技術與應用，拓展歐美與亞洲市場，並通過多國多中心臨床試驗，進一步提供醫學實證，鞏固技術優勢。同時，公司也計畫深化國際合作，尤其是在癌症診斷與治療領域，持續推出高精準度的AI診斷解決方案。目前雲象科技也正積極開發新一代技術，如利用獨家的Gigapixel超高解析度AI訓練方法，以及最尖端的Foundation model AI模型，提高AI訓練的效率，並降低對訓練資料的需求，以期提供更豐富多元的AI輔助診斷應用，加速AI落地於臨床，實現癌症早期篩檢以及精準診療。