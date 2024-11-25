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12月台股期指漲34點

中央社／ 台北25日電

台北股市今天終場漲44.05點，收22948.37點。12月台指期以23066點作收，上漲34點，與現貨相較，正價差117.63點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨23032點、1月期貨23061點。

台股今天終場漲44.05點，收22948.37點，成交金額新台幣4689.02億元。

12月台指期貨以23066點作收，漲34點，成交6萬1674口；1月期貨以23092點作收，漲31點，成交389口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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