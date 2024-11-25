台積、日月光 押逾60天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電、日月光投控相關權證 圖／經濟日報提供
台積電、日月光投控相關權證 圖／經濟日報提供

輝達（NVIDIA）第3季財報優於預期，對於主要供應鏈合作夥伴後市展望樂觀，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）等，多家內外資法人均給予「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人分析，雖然近期市場對輝達業績高成長的持續性存有疑慮，但輝達執行長黃仁勳強調Blackwell產品生產進展順利，且當前季度的出貨量將超過原先預期。值得注意的是，此與台積電第4季預估將季增13%，後市有望續創新高的展望互相呼應，也顯示供應鏈效應明顯。

事實上，台積電預期2024年AI相關業務收入將成長三倍，占全年營收比例達雙位數中段，2025年受惠Blackwekk需求將持續超越供給，營收有望再次翻倍。

法人預期，台積電2024年全年業績有望年增約32%，主因手機與AI客戶對先進製程的需求不滅。隨著AI需求逐漸增溫，台積電正視AI應用為長期動能，並樂觀期待2025年非AI應用的復甦，進一步推動終端裝置的AI功能滲透率。

另外，法人指出，CoWoS方面，台積電2024年產能將比2023年擴充兩倍，由於需求強勁，即使擴張後的產能仍遠低於先進製程產能，預估2026年前仍將供不應求。

日月光投控為台積電WoS外包的主要合作夥伴，其中CoWoS-S業務將帶來超過10億美元的收入。自2025年下半年起，日月光將為輝達執行CoW技術，有望在高效能運算（HPC）與AI半導體市場擴大份額。

權證發行商建議，看好台積電、日月光投控等後市的投資人，可布局價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI 台積電

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