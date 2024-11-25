國巨、川湖 四檔強強滾

台股盤勢多空震盪，但在市場資金充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居抗震指標，投資人可參考國巨（2327）、川湖（2059）等，利用權證參與行情。

國巨在AI續強助攻下，10月營收連續八個月站穩百億元至104.66億元，月增0.5%、年增15.5%，創同期新高。累計前十月營收1,021.27億元，年增14.4%。

國巨、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

國巨看好AI導入帶動運算、企業用系統產品需求升溫，相關業務是明年成長最大領域，AI可望刺激2025年手機及PC迎來換機潮，正向看待通訊、消費性需求成長。

國巨強調，雖然客戶端的庫存漸達健康水位，但全球通膨或升降息及國際局勢等不確定性因素仍高，將密切關注市場供需動態，樂觀看待AI應用的營運動能及整體後市展望。

川湖表示，今年業績逐季增長，第4季將是全年高峰，輝達GB200 AI伺服器滑軌今年12月小量出貨，明年第2季大量出貨，AI已是必需品，川湖是在對的趨勢上做對的產品，明年將「欲小不易、成長可期」。川湖第3季毛利率高達70.54%，10月營收9.62億元，單月歷史新高，月增17.0%，年增56.3%，今年前十月營收79.93億元，年增77.1%。

川湖表示，GB200於12月小量出貨，大量出貨在明年第2季，帶動公有雲及私有雲蓬勃發展，GB200將是新時代的開始，對業績貢獻度不會差，川湖市占率會愈來愈強，目前剛開始而已。

元富證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外20%以內、中長天期權證，如連結國巨權證包括國巨元富45購01（036514）、國巨統一45購02（033144）；川湖相關權證有川湖元富48購01（048471）、川湖統一43購02（078317）等。