東陽、胡連 認購放閃

東陽（1319）、胡連（6279）等汽車零組件族群受惠汽車AM零組件業將進入產業旺季，加上美國State Farm擴大使用AM零件做為保險理賠之用，持續挹注營運中，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

東陽10月營收月增4.1%、年增6.3%，符合市場預期；以事業別看，AM營收月增3% 、營收占比約74%；OEM營收月增7.4%，營收占比26%。第4季進入季節性旺季，AM、OEM業務皆有望呈現成長態勢，有利營運表現。

東陽、胡連相關權證 圖／經濟日報提供

展望2025年，台灣OEM將受惠外銷有新Model持續投入、台灣汽車零組件國產化比重提升，有助承接更多新訂單。AM方面，新車及二手車市場持續增長，美國車輛保有量老化趨勢持續，有利售後市場蓬勃發展，東陽是全球第一大汽車AM塑膠件、板金件製造商，預估每年AM營收有5%至8%增長幅度，占比總營收提升到74%至75%，較目前72%至73%上升，有助整體產品組合表現。東陽相關權證包括東陽元大43購01（050041）、東陽永豐45購01（050076）。

胡連第3季因面臨銅價成本提升，毛利率由上季33.4%下降至31.9%，營業費用持平，營業利益3.39億元，季增4.9%、年增6%，由於業外淨收入略降、稅率相對下降，稅後純益3.1億元，季增7.4%、年增7.7%，每股純益3.02元。

進入旺季，市場看好第4季營運動能，且毛利率表現回升，帶動整體獲利增長。今年成長動能來自於中國大陸客戶銷售優於市場表現，且胡連對於大陸客戶滲透率提升；北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，預估北美營收明顯回升；歐洲市場接獲新線束訂單，且有多位客戶進行產品送審，營收有望年增50%且後續動能可期；印度市場出貨表現佳，有助穩定亞太區營收表現。胡連相關權證有胡連元大43購05（724502）、胡連群益44購02（725194）。