全民權證／元太 挑價內外20%

元太（8069）第3季每股獲利表現未如預期，主要受到彩色E-reader新平台量產初期的影響，毛利率有所壓抑。展望未來，法人對元太2025年持樂觀態度，預期營收穩步回升。

法人分析，元太指出2024年為電子書市場元年，預期明年整體出貨量將實現雙位數成長。其次，電子標籤（ESL）業務的庫存去化完畢，國際大廠對電子標籤的需求樂觀，未來增長潛力可期。另外，大尺寸數位看板業務未來二至三年有望成為新營運支柱，驅動營收增長。

權證發行商建議，投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天等條件的權證，藉以放大槓桿利潤，如元太統一49購01（720977）、元太群益44購05 （726057）。（統一證券提供）