全民權證／奇鋐 選逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正整理
奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供
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散熱模組大廠奇鋐（3017）10月營收70.81億元，月增11.5%、年增28.4%創新高，累計今年前十月營收579.38億元，年增20.7%。

奇鋐營收創高主因來自AI散熱需求增溫，帶動產品出貨動能走強，挹注營運表現高飛，隨著GB200即將在年底出貨，在明年大規模導入，預料業績將持續提升。

法人估，奇鋐取得美系雲端服務提供商（CSP）GB200液冷訂單，預期2025年營收年增逾三成，AI伺服器需求攀升將利於散熱模組、風扇、機殼、滑軌及快取接頭等伺服器相關營收年增40%至50%，獲利成長近五成。投資人可挑價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如奇鋐永豐45購01（047934）、奇鋐元大45購07（056698）。（永豐金證券提供）

奇鋐 營收

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