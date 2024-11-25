全民權證／華碩 二檔熱呼呼
華碩（2357）第3季營收季增14.9%、年增23.3%，毛利率17.94%，約與上季、去年同期相近，歸屬母公司淨利125億元，季增5.9%、年增12.6%，每股純益16.83元，優於市場預期。
展望第4季，華碩預估，PC出貨量季減15%、年增大於20%，並預估Component與伺服器出貨量季增5%至10%、年增大於30%，基於公司最新展望與市場狀況，市場預估單季營收1,557億元，季減6.5%、年增29.5%，毛利率16.1%，歸屬母公司淨利57.3億元，年增46%，每股純益7.7元。
權證券商建議，看好華碩後市的投資人，可利用價內外合理、操作天期為中長天期商品介入，如華碩中信43購01（051402）、華碩永豐43購01（040227）。（中國信託證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言