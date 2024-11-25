全民權證／華碩 二檔熱呼呼

經濟日報／ 記者周克威整理
華碩相關權證 圖／經濟日報提供
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華碩（2357）第3季營收季增14.9%、年增23.3%，毛利率17.94%，約與上季、去年同期相近，歸屬母公司淨利125億元，季增5.9%、年增12.6%，每股純益16.83元，優於市場預期。

展望第4季，華碩預估，PC出貨量季減15%、年增大於20%，並預估Component與伺服器出貨量季增5%至10%、年增大於30%，基於公司最新展望與市場狀況，市場預估單季營收1,557億元，季減6.5%、年增29.5%，毛利率16.1%，歸屬母公司淨利57.3億元，年增46%，每股純益7.7元。

權證券商建議，看好華碩後市的投資人，可利用價內外合理、操作天期為中長天期商品介入，如華碩中信43購01（051402）、華碩永豐43購01（040227）。中國信託證券提供）

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