期貨商論壇／黃金期 緊盯均線

近期受到烏克蘭對俄羅斯發射飛彈，隨即俄羅斯進行反擊，使得俄烏戰爭再度升溫，因地緣政治不安影響下，也讓避險需求再度增加，帶動黃金期貨價格止跌反彈，後續若能守穩在均線上，將有機會挑戰歷史高點，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，至21日止，黃金持有量877.97公噸，雖較上個月略減，卻連四天增加，再從近半年持有量變化來看，目前持有量仍處相對高水位，代表法人對盤勢仍偏向樂觀，因此黃金期貨價格跌深後，出現低接買盤，形成反彈走勢。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，已連續數周出現減碼現象，也讓黃金期貨非商業人持倉淨多單部位降至236,451口，反映出非商業交易人在高檔位置持續進行獲利了結動作，雖讓黃金市場短線上出現壓力，但因多單口數依舊維持在20萬口之上，顯示出非商業交易人對偏向樂觀。

從技術面觀察，黃金期貨價格從10月底創下歷史新高點後，隨即獲利了結賣壓出籠，也讓價格沿著5日線回檔修正，來到半年線位置，近期受惠於利多消息激勵，帶動盤勢止跌，甚至在低接買盤帶動下，形成反彈走勢，回到10日均線之上，後續若能守穩在均線上，將有機會挑戰歷史高點。（華南期貨提供）