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期貨商論壇／京元電期 可長抱

經濟日報／ 記者周克威整理
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照

京元電子（2449）在人工智慧（AI）需求增長與產業持續升溫的背景下，展現穩定的成長動能與競爭優勢，適合具有中長期投資目標的投資者，以享受未來AI趨勢帶來的紅利成長。

京元電子是台灣第三大半導體封裝與測試廠，與同業日月光投控相比，更專注於IC測試服務，收入來源以測試業務為主，主要客戶為台積電、輝達與聯發科，尤其在輝達的AI GPU測試中占據重要地位。

AI晶片高速發展，大幅增加對高階測試服務需求，尤其是輝達Hopper與Blackwell系列GPU測試需求為京元電帶來穩定的成長動能。根據外資預測，Blackwell晶片測試的複雜性與測試時間約為Hopper的三倍，將成為京元電未來營收的重要驅動力。

此外，AI GPU與ASIC測試業務占營收比重從今年的15%，預計增至2025年的30%以上，這部分業務將成為中長期增長的主要驅動力。

由於京元電與輝達、台積電及聯發科建立穩固的合作關係，特別是在輝達AI晶片測試業務中扮演不可或缺的角色，確保未來穩定的訂單來源。而在AI晶片測試的技術層面則占據領導地位，尤其是在燒機測試等領域，能有效應對高複雜度晶片測試需求。

根據外資券商的評估，京元電子被給予「優於大盤」的投資評等，目標價為160元。（兆豐期貨提供）

AI 京元電 輝達

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