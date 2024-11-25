台指期 有望震盪再攻

台股上周五（22日）呈開高走高格局，電子權值股全面回神，其中，權王台積電大漲近3%，指數上漲348點、收在22,904點。期貨商表示，台股多次測試季線後出現強彈，底部支撐逐步墊高，短線震盪整理過後仍有機會再攻。

上周五台指期上漲457點、至23,032點，正價差為133.68點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,585口至14,550口，其中，外資淨空單減少5,505口至38,202口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,498口至16,754口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權做布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多空拉鋸互不相讓。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，電子權值股領軍反攻，推升指數一度站上23,000點整數大關，期貨強於現貨、正價差超過百點，終場大漲逾450點，以長紅K棒作收。目前指數在多次測試季線後出現強彈，隨著下方持續上揚的季線，也讓底部支撐逐步墊高，短線震盪整理過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在21,900點，月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落在21,300點；全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至1.09，VIX指數下降1.55至21.07；外資選擇權籌碼面偏多。

整體來說，目前盤面氣氛轉向樂觀，但由於成交量仍未達4,000億元，未來連續強漲機率依舊不高。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，上周五台股跳空收紅態勢，目前在波動率持續走低下，短線仍以謹慎格局看待。