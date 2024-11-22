瑞昱、義隆 挑中長天期

AI PC 出貨潮將於2024年底啟動，2025年可望迎來換機潮，市場預期AI PC帶動PC銷量而提升相關晶片需求，瑞昱（2379）、義隆（2458）等有望受惠，投資人可挑價內外合理的中長天期認購權證操作，參與行情。

AI PC規格升級帶動零組件包含記憶體、麥克風、指紋辨識、電源、Wi-Fi7 等ASP成長。硬體方面，新冠疫情期間為NB銷量高峰，而品牌PC的保固期限為二至三年，因此，2025年將迎來換機周期。

圖／經濟日報提供

PC相關產品多元，單一PC／NB可包含Audio Codec、USB hub、Ethernet、WiFi、Bluetooth、Display、鏡頭ISP等十項以上，瑞昱皆有相應產品供應，後市營運可期。

義隆方面，2024年AI PC有九成以上的機款採用義隆的產品 ， 包括TouchPad、TouchScreen、指紋辨識。義隆推出copilot鍵整合指紋辨識，未來有望受益於帶copilot鍵的AI PC滲透率提高。2024年各產品線以Touchscreen成長最佳，包括touchscreen IC及帶筆的IC。Touchpad產品線當中，客戶採用haptic意願提高，2025年機款design-in，2026有品牌客戶預計全面採用。