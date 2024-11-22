保瑞、美時 四檔馬力強

美國市場的處方動能持續支持台灣製藥公司營收成長。事實上，美系外資法人日前出具醫療保健報告，點名包括保瑞（6472）、美時（1795）等台廠後市可期，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利證券（大摩）分析，美國市場仍是台灣主要製藥公司核心收入來源，其中包括保瑞、藥華藥及美時等三家公司，在美國的藥品銷售收入占比高達45%至80%，顯示出高度依賴美國市場的處方需求和銷售動能。

大摩追蹤相關公司的主要產品和產品組合的每周處方數（TRx）等，深入分析處方動能和用藥期間的變化趨勢，包括：保瑞作為台灣製藥公司的領先者之一，在美國市場的表現可期，因此給予「優於大盤」評等。

法人分析，保瑞積極拓展國際布局，不僅完成美國百年藥廠USL及Camden針劑廠的併購，目前在北美擁有四個廠區，包括USL的兩個明尼蘇達廠、Camden廠和加拿大廠，成為台灣首家大規模進軍美國市場的製藥公司。

美時2023年血癌用藥Lenalidomide營收推估為35億元，2024推估將近53億，2025年因為與原廠協議最後一年，將一次出貨至全美市占近10%，貢獻營收將達90億台幣，推升獲利。

美時今年第2季完成TEVA泰國子公司併購，目前營收約5億，預計2025年東南亞可貢獻美時約20億營收，3至5年內直追韓國市場達營收50億。展望2026後仍將維持強勁成長動能，後市可期。

權證發行商建議，看好保瑞、美時等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。