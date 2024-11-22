全民權證／鴻海 優選逾180天

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鴻海（2317）受益輝達（NVIDIA）GB200產品進入量產階段，將帶動營收及獲利大幅提升。法人維持對鴻海「買進」評等。

法人分析，鴻海第4季消費智能產品將呈現季增強勁、年增持平的表現；雲端網路產品季持平但年增強勁；電腦終端產品則預期季衰退、年微幅衰退；元件及其他產品季顯著成長、年持平。另外，NVIDIA GB200出貨將顯著推升鴻海2025年的AI伺服器業務表現。法人看好鴻海持續受惠於AI與伺服器市場的結構性增長，加上NVIDIA新產品量產的助力，未來兩年營運有望連續成長。

權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數過180天以上的認購權證參與行情。（群益金鼎證券提供）

延伸閱讀

外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作

GB200未卡關 將如期出貨！鴻海、廣達等伺服器鏈跟著旺

鴻海、台積 權證瞄準逾120天

外資賣超263億元、賣最多竟是它 鴻海與台積也難逃賣超

相關新聞

瑞昱、義隆 挑中長天期

AI PC 出貨潮將於2024年底啟動，2025年可望迎來換機潮，市場預期AI PC帶動PC銷量而提升相關晶片需求，瑞昱...

全民權證／興富發 兩檔帶勁

興富發（2542）第3季營收95億元、季減5%，雖然低於市場預期，不過由於業外收支較高、所得稅較低，稅後純益17.9億元...

全民權證／華航 押價內外20%

華航（2610）今年前三季營收1,509億元，年增9.7%；毛利率16%，稅後純益1,037億，年增50%；每股純益（E...

最牛一輪／富喬跨步 統一45衝鋒

富喬（1815）今年持續衝刺人工智慧（AI）高階伺服器等所需高頻高速材料應用，規劃分階段在台灣擴充Low DK材料，而原...

全民權證／鴻海 優選逾180天

鴻海（2317）受益輝達（NVIDIA）GB200產品進入量產階段，將帶動營收及獲利大幅提升。法人維持對鴻海「買進」評等...

保瑞、美時 四檔馬力強

美國市場的處方動能持續支持台灣製藥公司營收成長。事實上，美系外資法人日前出具醫療保健報告，點名包括保瑞（6472）、美時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。