全民權證／鴻海 優選逾180天
鴻海（2317）受益輝達（NVIDIA）GB200產品進入量產階段，將帶動營收及獲利大幅提升。法人維持對鴻海「買進」評等。
法人分析，鴻海第4季消費智能產品將呈現季增強勁、年增持平的表現；雲端網路產品季持平但年增強勁；電腦終端產品則預期季衰退、年微幅衰退；元件及其他產品季顯著成長、年持平。另外，NVIDIA GB200出貨將顯著推升鴻海2025年的AI伺服器業務表現。法人看好鴻海持續受惠於AI與伺服器市場的結構性增長，加上NVIDIA新產品量產的助力，未來兩年營運有望連續成長。
權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數過180天以上的認購權證參與行情。（群益金鼎證券提供）
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