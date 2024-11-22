全民權證／華航 押價內外20%

華航（2610）今年前三季營收1,509億元，年增9.7%；毛利率16%，稅後純益1,037億，年增50%；每股純益（EPS） 1.71元。 預期未來客運票價維持高檔但微幅下滑；貨運運價維持高檔，歐美運價有望提升。

貨運以北美為主要市場，近期開拓加拿大多倫多；預期明年貨運運價維持高檔，歐美運價有望提升，目前協商包機包艙，報價高於今年，仍獲得正面回應。此外，明年貨運因電子商務、AI軟硬體帶動貨運市場穩定成長，華航將爭取包機包艙商機；因應產業鏈重組，彈性布局東南亞貨機航網；增加半導體機台、冷鏈、發動機、航材等高收益貨源，目前占收入10%。

看好華航投資機會可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）